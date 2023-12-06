Всюду снег, в снегу дома - привезла его зима

Когда на улицу приходит зима, вместе с ней приходят и зимние забавы для детей. Снежки, катание с горки на санках, лепка снеговиков, сражения в ледяных крепостях, и еще много и много разных зимних игр ждут ребенка зимой .
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