Депутат бундестага Вагенкнехт: суть разговора офицеров ФРГ важнее его утечки

Содержание попавшего в сеть перехваченного разговора офицеров ФРГ важнее самого факта его утечки. С таким заявлением выступила депутат бундестага и глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, ее слова приводит РИА Новости.
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