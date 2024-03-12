Депутат бундестага Вагенкнехт: суть разговора офицеров ФРГ важнее его утечки

Содержание попавшего в сеть перехваченного разговора офицеров ФРГ важнее самого факта его утечки. С таким заявлением выступила депутат бундестага и глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, ее слова приводит РИА Новости.