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МОСИНФОРМ

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Пять новых направлений на Нижегородской улице сэкономят водителям до 10 минут в пути

Пять новых направлений на Нижегородской улице сэкономят водителям до 10 минут в пути

Пять новых направлений движения открыли на Нижегородской улице в Таганском районе. По проекту ЦОДД здесь организовали три левых поворота и два разворота.

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