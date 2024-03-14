Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Памяти дирижёра Александра Лаврухина. Часть 2. Браво, Маэстро!

Памяти дирижёра Александра Лаврухина. Часть 2. Браво, Маэстро!

Первого марта 2024 года Рязанскому ОРНИ  присвоено имя Александра Ивановича Лаврухина. Говорить о потере, которая постигла музыкантов Рязани, не имеет смысла, потому что невозможно  привыкнуть и осознать, кого и что.

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