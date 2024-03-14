Памяти дирижёра Александра Лаврухина. Часть 2. Браво, Маэстро!

Первого марта 2024 года Рязанскому ОРНИ присвоено имя Александра Ивановича Лаврухина. Говорить о потере, которая постигла музыкантов Рязани, не имеет смысла, потому что невозможно привыкнуть и осознать, кого и что.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии