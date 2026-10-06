Пожар унёс жизнь мужчины в Воронежской области

Пожар в доме на улице Космонавтов в селе Костенки унес жизнь мужчины 1957 года рождения. Огнём повреждена комната 3,5х4 метра.
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