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Воронежские новости

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Пожар унёс жизнь мужчины в Воронежской области

Пожар унёс жизнь мужчины в Воронежской области

Пожар в доме на улице Космонавтов в селе Костенки унес жизнь мужчины 1957 года рождения. Огнём повреждена комната 3,5х4 метра.

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