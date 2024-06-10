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Небо над Татарстаном снова закрыто: аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы

Небо над Татарстаном снова закрыто: аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы

В Республике Татарстан снова введены ограничения на полёты. Подробности сообщили в Росавиации.Утром 10 июня казанский аэропорт временно перестал принимать и отправлять авиарейсы, ограничения ввели в восемь утра.

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