Небо над Татарстаном снова закрыто: аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы

В Республике Татарстан снова введены ограничения на полёты. Подробности сообщили в Росавиации.Утром 10 июня казанский аэропорт временно перестал принимать и отправлять авиарейсы, ограничения ввели в восемь утра.
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