Круговой о вбросе аута, после которого забил «Локо»: «Анюков сказал: «Куда кидаешь мяч?» В итоге извинился Барриос, а не я»

Защитник «Зенита» поделился мнением о матче 9-го тура Мир РПЛ с железнодорожниками (1:2). — Я вбрасывал аут, обычно вперед кидают тогда, когда там есть высокий игрок.
Популярные статьи
- Ивич о России: «Никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто. Это часть культуры. Удивлен ситуацией с пробками на дорогах, так много машин – сумасшествие!»
- Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»
- Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»
Свежие комментарии