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Круговой о вбросе аута, после которого забил «Локо»: «Анюков сказал: «Куда кидаешь мяч?» В итоге извинился Барриос, а не я»

Круговой о вбросе аута, после которого забил «Локо»: «Анюков сказал: «Куда кидаешь мяч?» В итоге извинился Барриос, а не я»

Защитник «Зенита» поделился мнением о матче 9-го тура Мир РПЛ с железнодорожниками (1:2). — Я вбрасывал аут, обычно вперед кидают тогда, когда там есть высокий игрок.

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