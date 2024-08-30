Завтра, 31 августа, в Омске откроют для транспорта перекресток у Меги (бульвар Архитекторов - Волгоградская).
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Завтра, 31 августа, в Омске откроют для транспорта перекресток у Меги (бульвар Архитекторов - Волгоградская).