«Сумерки богов» настанут на Netflix 19 сентября, а пока оцениваем анимацию Зак Сн...

«Сумерки богов» настанут на Netflix 19 сентября, а пока оцениваем анимациюЗак Снайдер основательно окопался на Netflix: стриминговый сервис назначил дату премьеры анимационного сериала «Сумерки богов» и показал первые кадры в динамике.
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