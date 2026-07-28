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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о мастер-классе для воспитанников «Красной Машины Челябинск»: «Качественная база помогает увереннее чувствовать себя на льду. Важно с первых тренировок внимательно относиться к деталям»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о мастер-классе для воспитанников «Красной Машины Челябинск».

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