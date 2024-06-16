В ГРУЗИИ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА ОТМЕНИТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ: ЕСТЬ ДВА КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТА

Может им ещё ключи от квартиры где деньги лежат!? Не они ли всю свою биографию в СССР уравняли со стихами:".... едут к морю электрички... ". Наступать на те же грабли нам не с руки.

Зоя Копань

Ещё нам не хватало и грузин - мигрантов! Умерла так и умерла... В крайнем случае торговля, но только хорошо проверять вино, а то в далёкие времена их какой то из парламента сказал что русские их мочу выпьют и не заметят!