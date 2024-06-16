В Грузии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим. Отменить визовый режим между двумя странами попросила грузинская партия "Солидарность во имя мира".
В ГРУЗИИ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА ОТМЕНИТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ: ЕСТЬ ДВА КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТА
Комментарии
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Руслан Техажев
Может им ещё ключи от квартиры где деньги лежат!? Не они ли всю свою биографию в СССР уравняли со стихами:".... едут к морю электрички... ". Наступать на те же грабли нам не с руки.
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13 час.
Зоя Копань
Ещё нам не хватало и грузин - мигрантов! Умерла так и умерла... В крайнем случае торговля, но только хорошо проверять вино, а то в далёкие времена их какой то из парламента сказал что русские их мочу выпьют и не заметят!
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8 час.
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