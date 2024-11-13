Пыточная тюрьма ВСУ взорвана вместе с палачами Юлия СоколоваНовости с украинских территорий вновь приходят с фронта военных Telegram-каналов, сообщая о последствиях очередного комбинированного ночного удара российских сил.
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