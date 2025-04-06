На трассе в Новоаннинском районе столкнулись «Форд Фокус» и «Ман»: обошлось без жертв Вчера, 05 апреля, в 07-00 час.
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На трассе в Новоаннинском районе столкнулись «Форд Фокус» и «Ман»: обошлось без жертв Вчера, 05 апреля, в 07-00 час.