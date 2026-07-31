В этом сезоне в Татарстане планируют привить от гриппа 2,5 млн человек

В Татарстане планируют привить от гриппа 2,5 миллиона человек. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за июль рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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