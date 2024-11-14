Пугачева подвела крупных заказчиков незадолго до Нового года

Народная артистка должна была вернуться на сцену ради большого гонорара. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлла Пугачева решила пополнить семейный бюджет, приняв предложения о выступлениях на корпоративах.
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