Партнером фестиваля экстремальных видов спорта The BOWL в Москве стал Фонд Юрия Лужкова

15 июня 2024 года в парке Юрия Лужкова и при участии Фонда Юрия Лужкова прошел восьмой ежегодный летний московский фестиваль The BOWL – одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года, посвященное уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.