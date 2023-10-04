Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Повелитель ветра» 12+Режиссер: Игорь Волошин. В ролях: Федор Бондарчук, Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Даниил ВоробьевЗнаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие.