В Тульской области 900 га территории заросли ядовитым сорняком

Специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора в ходе выездной проверки на земельных участках на территории Ефремовского района Тульской области обнаружен очаг произрастания сорного ядовитого растения – повилики.
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