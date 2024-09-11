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В Тульской области 900 га территории заросли ядовитым сорняком

В Тульской области 900 га территории заросли ядовитым сорняком

Специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора в ходе выездной проверки на земельных участках на территории Ефремовского района Тульской области обнаружен очаг произрастания сорного ядовитого растения – повилики.

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