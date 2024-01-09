Песков счел исключительно личным вопрос о том, причащался ли Путин на Рождество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru", отказался комментировать сообщения СМИ о том, что глава государства Владимир Путин не причащался во время встречи с семьями погибших военных в канун Рождества.