Автоэксперт Зиманов посоветовал водителям не торопиться с заменой летней резины

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов выразил мнение, что, несмотря на зафиксированный в некоторых районах России первый гололёд, менять летнюю резину на зимнюю пока не стоит.
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