Иран допустил переговоры по «ядерной сделке» на прежних условиях

Тегеран готов возобновить переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерная сделка») на условиях, которые были прежде и описывались формулой «доверие в обмен на снятие санкций», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи 15 сентября на иранском государственном канале.