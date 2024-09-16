Иран допустил переговоры по «ядерной сделке» на прежних условиях

Тегеран готов возобновить переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерная сделка») на условиях, которые были прежде и описывались формулой «доверие в обмен на снятие санкций», заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи 15 сентября на иранском государственном канале.
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