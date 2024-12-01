Штурмовики казачьего полка из Феодосии тестируют трофейное оружие под Курском

Крымские десантники ведут тренировки на полигоне в Курской области. Занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке для штурмовиков проводят опытные инструкторы в тыловом районе зоны КТО, сообщили в Минобороны РФ.
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