Празднование в честь Ефесской иконы Божией Матери происходит у православных верующих 22 октября 2023 года Ирина ЛысенкоПразднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери приходится на 22 октября.
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