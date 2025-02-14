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Царьград

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По итогам 2024 года бензин в Новосибирской области подорожал на 10%

По итогам 2024 года бензин в Новосибирской области подорожал на 10%

На среднюю в регионе зарплату житель региона может купить в месяц 1180 литров АИ-92.В 2024 году стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Новосибирской области составила 53,39 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году.

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Комментарии
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ВН
Владимир Несмеев
В Крыму 92й стоит 60р70к.Приезжайте к нам,и будет вам счастье...
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