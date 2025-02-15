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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Аль-Насра» считает, что «Зенит» мог бы бороться за титул в саудовской лиге: «Уровень команды очень серьезный»

– У российских клубов очень высокий уровень. В чемпионате высокая конкуренция – пять первых команд в таблице разделяет всего четыре очка.

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