Ямалец вовлек несовершеннолетнюю в вымогательство

Следственным отделом по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и несовершеннолетней девушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.
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