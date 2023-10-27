Моргенштерн* встретился Собчак, чтобы пожелать России победы

Когда исполнитель Моргенштерн* принял участие в интервью Ксении Собчак, он совершенно не ожидал, что оно станет рубежным в его жизни и заставит уехать за границу, ведь то, что он наговорил в информационном пространстве, практически нельзя ничем оправдать.