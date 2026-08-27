Индия отправила в Непал 37,5 т медицины и продуктов помощи

Индия отправила вторую партию помощи в Непал для пострадавших от наводнений. Министр иностранных дел Индии Джайшанкар сообщил о 37,5 тоннах медикаментов и продуктов, направленных для устранения последствий стихии, унесшей более 330 жизней.