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Царьград

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Индия отправила в Непал 37,5 т медицины и продуктов помощи

Индия отправила в Непал 37,5 т медицины и продуктов помощи

Индия отправила вторую партию помощи в Непал для пострадавших от наводнений. Министр иностранных дел Индии Джайшанкар сообщил о 37,5 тоннах медикаментов и продуктов, направленных для устранения последствий стихии, унесшей более 330 жизней.

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