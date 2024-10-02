Задержаны готовившие по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ФСБ также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ.
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Задержаны готовившие по заданию украинских кураторов нападения на учителей и одноклассников. В распоряжении ФСБ также оказались кадры тренировки по применению зажигательных веществ.
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