Губернатор Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении бежавшего в Италии из-под домашнего ареста сына Артема

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении сына Артема, который, как написало итальянское издание La Stampa, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.
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