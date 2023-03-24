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Губернатор Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении бежавшего в Италии из-под домашнего ареста сына Артема

Губернатор Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении бежавшего в Италии из-под домашнего ареста сына Артема

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении сына Артема, который, как написало итальянское издание La Stampa, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

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