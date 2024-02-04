Российский военный заявил об использовании ВСУ дымовых снарядов под Артемовском

Командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным «Ювелир» заявил, что украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских военных на артемовском направлении в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии.