Российский военный заявил об использовании ВСУ дымовых снарядов под Артемовском

Командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным «Ювелир» заявил, что украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских военных на артемовском направлении в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии.
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