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Татар-информ

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«Нишевый», «газ» и «Колобок» вошли в число претендентов на «Слово года»

«Нишевый», «газ» и «Колобок» вошли в число претендентов на «Слово года»

«ИИ», «Колобок», «пухосос», «нишевый» и «газ» в значении призыва к действию вошли в список из 40 претендентов на звание «Слово года – 2026».

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