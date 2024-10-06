SIGAR: ООН отправляла $80 млн в Афганистан каждые две недели в течение трех лет

ООН направляла около $80 млн в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели на протяжении последних трех лет, сообщает афганское информагентство Pajhwok со ссылкой на офис Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) при госдепе США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии