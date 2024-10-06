SIGAR: ООН отправляла $80 млн в Афганистан каждые две недели в течение трех лет

ООН направляла около $80 млн в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели на протяжении последних трех лет, сообщает афганское информагентство Pajhwok со ссылкой на офис Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) при госдепе США.