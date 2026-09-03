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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заур Тедеев: «Есть много российских тренеров, которые могли бы быть успешнее иностранцев. Но, наверное, так мы относимся к себе. Это неправильный путь, думаю»

Бывший главный тренер « Акрона »  Заур Тедеев поделился мнением о назначении иностранных специалистов в российские клубы.

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