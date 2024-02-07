Главные преимущества современных бизнес-журналов онлайн

Сейчас онлайн журналы на пике своей популярности в отличие от тех же печатных СМИ. Несмотря на то, что онлайн журналы можно отнести к одной из современных разновидностей СМИ, которая появилась не очень давно.
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