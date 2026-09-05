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Регионы России

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Проезд по Крымскому мосту свободен, ситуация с топливом на трассе М-4 «Дон» остаётся напряжённой

Проезд по Крымскому мосту свободен, ситуация с топливом на трассе М-4 «Дон» остаётся напряжённой

Однако топливная ситуация на трассе М-4 «Дон» разнится: южная часть маршрута, включающая Краснодарский край и Ростовскую область, обеспечивает автомобилистов топливом практически без перебоев, с минимальными очередями.

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