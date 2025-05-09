НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Форвард «Вегаса» Руа был удален до конца 2-го матча серии с «Эдмонтоном» за удар клюшкой в лицо Фредерику. Это произошло в овертайме, «Ойлерс» не забили за 5 минут в большинстве

Эпизод произошел в овертайме второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли между «Ойлерс» и «Голден Найтс» (5:4 ОТ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх