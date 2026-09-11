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Царьград

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Мишустин поручил обновить стандарты образования в туризме к 2028

Мишустин поручил обновить стандарты образования в туризме к 2028

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить образовательные стандарты в туризме к 30 ноября 2028 года.

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