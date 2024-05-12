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В постпредстве РФ заявили, что ВСУ атаковали Белгород оружием НАТО

В постпредстве РФ заявили, что ВСУ атаковали Белгород оружием НАТО

Киев использовал поставленные странами НАТО вооружения при атаке на Белгород. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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