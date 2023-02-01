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Мама девочки, погибшей после прогулки в детсаду, дала показания

Мама девочки, погибшей после прогулки в детсаду, дала показания

Мама девочки, которая умерла после прогулки в детском саду, дала показания следователям СКР. Ребенок зацепился шарфом за ограждения на горке, воспитатель заметила его отсутствие не сразу – только когда строила детей, чтобы вести их обратно в группу.

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