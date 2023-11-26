Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с каналом Judging Freedom выразил мнение, что западные страны четко дали понять, что им больше не нужен ни президент Украины Владимир Зеленский, ни сама страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии