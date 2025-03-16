Признаюсь, так и не пойму «от кого» все эти протестующие в Сербии. Чего хотят 30 тысяч студентов и 100 трактористов, приехавших в нынешние выходные на своих тракторах в центр Белграда? Если предположить, что они за Запад и против России, то… Михаил Делягин: «Сербия знатно, от души поглумилась над Россией» .