Признаюсь, так и не пойму «от кого» все эти протестующие в Сербии. Чего хотят 30 тысяч студентов и 100 трактористов, приехавших в нынешние выходные на своих тракторах в центр Белграда? Если предположить, что они за Запад и против России, то… Михаил Делягин: «Сербия знатно, от души поглумилась над Россией» .
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