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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по обоим округам Архангельской области

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по обоим округам Архангельской области

По данным на 9 утра, обработано 95% голосов, включая ДЭГ — пять партий преодолели проходной барьер в обоих округах региона.

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