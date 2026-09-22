В Каспийском море зафиксировали второе землетрясение за месяц

В Каспийском море 21 сентября зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1, передает inAktau.kz со ссылкой на данные Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, передает inAktau.
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