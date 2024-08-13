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Западные аналитики опасаются того, что свои ответные удары Россия и Иран могут нанести одновременно

Западные аналитики опасаются того, что свои ответные удары Россия и Иран могут нанести одновременно

Западные аналитики нашли для себя новое занятие. Заняты они тем, что считают, в течение скольких суток Иран не наносит ответного удара по Израилю и в течение какого времени Россия не проводит комбинированные удары по объектам на территории Украины.

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