В озеро на Аляске упал самолет: как его пассажирам удалось выжить

Из-за отсутствия сигнала бедствия найти самолет было непросто. По счастливой случайности спасатели обратили внимание на сигнал мобильного телефона, который указывал на район озера Тустумена на полуострове Кенай.
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