Поджигателя автомобилей во Владивостоке отправили под стражу

Из-за него сгорело больше двадцати машин.Во Владивостоке задержаны три человека, подозреваемых в причастности к поджогу машины, что привело к пожару на местной стоянке, где были уничтожены свыше двадцати транспортных средств, передаёт Telegram-канал прокуратуры Приморского края.