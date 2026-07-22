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Царьград

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В номере отеля, где жил Усольцев, обнаружены уникальные вещи

В номере отеля, где жил Усольцев, обнаружены уникальные вещи

"Уникальные вещи обнаружились в номере отеля, где жил Усольцев", утверждают журналисты АиФ, побывав в гостинице, где часто останавливался глава пропавшей в красноярской тайге семьи.

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