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Культуромания

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В петербургском планетарии представили полнокупольный спектакль о Николае Копернике

В петербургском планетарии представили полнокупольный спектакль о Николае Копернике

3 и 4 октября в Санкт-Петербургском планетарии прошли премьерные показы полнокупольного мультимедийного спектакля о выдающемся астрономе Николае Копернике.

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