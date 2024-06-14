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Чемпионат Греции. Плей-офф. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» в решающем матче серии

«Панатинаикос» дома сыграет с «Олимпиакосом» в решающей встрече противостояния. Чемпионат Греции Плей-офф Финал (до трех побед) Пятый матч В серии ничья – 2-2 Панатинаикос – Олимпиакос Дата проведения 14 июня, 21.

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